Durante la jornada de este lunes, Simón Oliveros confirmó su salida de Mega, tras permanecer por 12 años en el canal.

Al respecto, aseguró que fueron "12 años en Mega, se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos".

En este sentido, afirmó que "me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa (…) Lo di todo, no me queda nada pendiente. Gracias totales".

Nueva casa televisiva

A pesar de lo anterior, esta misma jornada se confirmó la nueva casa televisiva donde arribará el destacado periodista.

El comunicador llegará a TVN, donde integrará el equipo del matinal "Buenos días a todos", espacio que se estrenará el lunes 27 de marzo.

Desde la misma estación dieron a conocer la noticia, señalando que "TVN potencia su equipo matinal para el ‘Buenos días a todos’ de cara a su estreno el lunes 27 de marzo, con la conducción de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy. Por ello, el renovado programa incluirá desde este miércoles 15 al destacado periodista Simón Oliveros".

TVN

Sobre la llegada del profesional al canal, Roberto Cisternas, director de Programación, comentó que "Simón será una pieza muy importante del nuevo ‘Buenos días a todos’, reconocemos en él un periodista cercano y talentoso, tendrá el espacio que se merece, llega a un equipo que lo recibirá con mucha alegría para esta etapa trascendental de TVN".

Por su parte, Oliveros destacó que "estoy feliz de llegar al canal más importante de Chile, como soy nacido en región, me crié viendo TVN y era mi sueño poder estar alguna vez ahí, y ahora lo estoy cumpliendo".

"Llego en un muy buen momento profesional y siento que en TVN voy a poder explotar otra faceta y conectarme con otro público, y contagiar mi energía al equipo. Acá no hay recetas mágicas, sino que trabajo y más trabajo. Me motiva también poder explorar otros formatos de conducción", añadió.

Este sábado 18 y domingo 19 el matinal tendrá programa, y Simón estará en la conducción junto a Ivette Vergara y María José Castro.

Desde este lunes 20, Oliveros estará cubriendo el Festival de Viña del Mar en la ciudad jardín, junto a Michael Roldan, "El Kiwi" (Arturo Walden) y Claudio Ojeda. También en Viña estarán Yamila Reyna, panelista de "Échale la Culpa a Viña" y Josefina "Pitu" Valenzuela, encargada del Backstage del Festival.

En el estudio del “Buenos Días a Todos” en Santiago estarán Gino Costa, Ivette Vergara, María José Castro y Felipe Vidal, acompañados de un panel con Pato Hado, experto música kitsch y Jon Reyes, periodista de tendencias y otros invitados.