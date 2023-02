Comparte

Hace unos cuantos días se levantó el rumor que apuntaba a una presunta salida de Simón Oliveros de Mega, información que fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, donde incluso develó cuáles habrían sido los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

En este sentido, señaló que apunta a su reducción de funciones en la señal. "Dejó de hacer el noticiero de la mañana, y su labor se redujo a móviles en el matinal y turnos de fin de semana", inició comentando Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Tras esto, fue el propio Oliveros quien confirmó la información, señalando que dejaría Mega tras 12 años en la estación.

"12 años en Mega, se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos", parte señalando en un video, donde se repasa algunos momentos que vivió en la estación televisiva.

Luego prosiguió: "Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. Lo di todo, no me queda nada pendiente. Gracias totales".

Cabe señalar que los rumores apuntan a que habría recibido una oferta de TVN, el cual sería su nuevo hogar televisivo.

Aquí puedes ver el registro: