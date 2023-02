Comparte

La influencer Kel Calderón hace unos cuantos días que se encuentra instalada en México, luego de que arribara al país azteca por el matrimonio de su amiga Belén Soto y Branko Bacovich, aprovechando estos días para celebrar, además, su cumpleaños.

Sobre este último tema, la hija de Raquel Argandoña compartió una extensa publicación, donde además posó junto a su nueva pareja.

"Para los que me conocen saben que mi cumple esta infinitamente lejos de ser mi día favorito del año, hace un tiempo que me trae pura sensaciones contradictorias y extrañas (si soy como el grinch de mi cumple)", inició señalando.

"Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo…"

No obstante, también agradeció porque ha sido un buen día para ella: "Para mi sorpresa hoy ha sido un día hermoso, rodeado de amor, no solo aquí en México sino que también a través de tantos mensajes de cariño genuino y gestos que me han emocionado como no se imaginan".

"Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo pero debo reconocer que los últimos meses me haz dado mucho, hoy ha sido un cumple especial. Solo quiero decirles cuanto agradezco que estén en mi vida, y lo agradecida que estoy de que me hagan sentir de esta manera este 14, a mis amigos, familia, y a este grupo de personas que están aquí y que si bien quizás no nos conocemos en persona, pucha que me han entregado su energía en momentos difíciles", repasó.

Finalmente, le dedicó palabras a su nueva pareja, quien se encuentra junto a ella: "Feliz día @tissinetti y perdón de antemano por haber subido el último video, estoy súper arrepentida jaja no puedes odiarme porque esta acuariana esta de cumple. Amo que aún soportando mi bullying al final hayas tomado ese corazón inflable del terror igual".

