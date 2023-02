Comparte

El diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, se refirió en La Mañana de Agricultura al ambiente dentro del oficialismo tras la decisión de ir en listas separadas de cara a la elección de los integrantes del Consejo Constitucional.

"Yo siempre apoyé la idea de una sola lista, creo que hubiera sido lo mejor, pero también creo que fue un error generarlo como que esto iba a ser una hecatombe política previamente, generar una derrota previa del Gobierno, de que no pudo organizar el involucramiento que tuvieron distintas autoridades en presionar para una lista única", partió señalando el parlamentario.

"Hoy día el tema ya está superado, es una realidad, el Gobierno está trabajando, yo por lo menos aquí en mi región de Valparaíso trabajo con todos los Seremi y las autoridades regionales independiente de la coalición. Ese diseño fue problemático, la idea de dos coaliciones, desde el primer momento", agregó.

"Creo que acá esto fue el relato de una muerte anunciada que venía hace mucho rato, donde el PS y nosotros como bancada en particular, en el Congreso hemos estado apuntando a la unidad desde el momento uno", señaló.

"El Partido Socialista no es parte de Apruebo Dignidad, que yo creo que es un concepto político que semánticamente se superó, quedó superado el 4 de septiembre, no creo que tenga sentido. Es algo que van a tener que conversar en ellos. El PS va en una lista que en el fondo es la lista del Gobierno", declaró De Rementería.

"Muchos dijeron que la formación de la nueva lista era precisamente para tener matices, yo creo que ahí fue el momento en el que el PS tuvo que decidir cruzar este Rubicón de ir en una lista con Apruebo Dignidad. El PS no es parte de Apruebo Dignidad, no tenemos una alianza política nosotros seguimos siendo parte del socialismo democrático. Esta elección es una cuestión coyuntural de un momento político determinado", sentenció.

En ese sentido el diputado remarcó que "hay muchas cosas que discutir, métodos de solución de controversias, el propio nombre, yo creo que el propio nombre, el PS no está en condiciones de formar parte de una coalición que se llame Apruebo Dignidad. Tenemos diferencias sustanciales con nuestros socios, eso también se va a ver en la elección".

"El Gobierno debe tener la posición del proceso constituyente que se avecina, que se le ha dicho 2.0. Pero no jugársela electoralmente por nadie. No me parecería lo correcto en estos momentos. Sin lugar a dudas el Gobierno no puede quedar sub editado, más allá de las campañas, pero paralizar un Gobierno a la espera del resultado de un plebiscito me pareció un error gravísimo", criticó.

Finalmente el parlamentario hizo un llamado a la oposición para "hacer un gran acuerdo de como avanzar para Chile, yo creo que la oposición sigue pegada en momento se hizo una mala oposición al Gobierno de Sebastián Piñera. Tenemos que llegar a un acuerdo para terminar con las acusaciones constitucionales, que al final son una pérdida de tiempo legislativo".