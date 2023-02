Comparte

A pocos días de su presentación en el Festival de Viña del Mar, usuarios en redes sociales viralizaron un registro de Alejandro Fernández donde se le ve complicado y supuestamente ebrio.

Durante la conferencia de prensa del Certamen Internacional fue consultado por su estado durante su presentación en estado de León, México y descartó que haya estado borracho y acusó que fue sacado de contexto por los medios.

“No había probado una gota de alcohol. No sé si era el estrés o el problema de la partida de mi padre. Dejé de tomar estos dos, tres meses con mi familia -no es que antes estuviera borracho. Los chismes corren rápido”, aclaró el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

Asimismo, enfatizó en que, “todo se empezó a salir de contexto, yo creo que empezaron a ver, bueno, evidentemente la gente que subió eso no me quiere, y como que usaron los únicos momentos en los que me veía re mal. Además, usaron también momentos donde me agarré el pelo y me despeiné, y nada, qué te puedo decir”.

Físicamente no me veía tan bien

El cantante méxicano explicó que estaba muy emocionado, porque estaba honrando a su padre, Vicente Fernández, quien falleció en el 2021.

En el show también participó su hijo Alex, lo que hizo que sus sentimientos estuvieran a flor de piel.

En esa misma línea dijo que, “empecé a llorar agarrado de mi hijo, como me ven, por todos los recuerdos y para terminarla de joder me quedé con los ojos hinchados de tanto llorar, entonces físicamente no me veía tan bien”.

“Pero creo que se salió todo de contexto y nada, a las personas que les ofendió o se sintieron mal, si en algo les puede ayudar, esto me va a ayudar a mí para no repetirlo, volverlo a hacer y no repetir mis sentimientos”, finalizó el ídolo azteca.