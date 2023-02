Comparte

Se siguen revelando antecedentes tras el crimen cometido por Luis Vásquez Villenas, más conocido como "Lucho Plátano", al comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Valdés, sucedido el 17 de enero.

Ahora, un testigo clave en la investigación reveló que el delincuente de 20 años confesó su autoría en el asesinato sucedido en la comuna de La Cisterna.

"Cuando Lucho hablaba con su mamá, yo junto a Damaris y Julio (supuestos compañeros de delito del principal sospechoso del homicidio del detective) nos entramos a nuestro departamento, mientras que María Jesús (polola del imputado) fue a su departamento y sacó una mochila color verde con varios bolsillos, dirigiéndose hasta nuestro departamento, solicitándole a Julio si podía guardar la mochila, que contenía varias pistolas en su interior, a lo que Julio accedió", informó La Tercera.

"En tan sólo un par de minutos llegó Lucho al lugar, contando de inmediato: Vean las noticias, está la ca… Maté un rati", aseguró "Lucho Plátano".

Luego, el asesino contó que la mochila custodiada tenía alrededor de ocho pistolas: "Portaba otra de color negro, la que mostró señalando que había matado a un funcionario PDI y que también le había robado su arma, sintiéndose orgulloso por esto".

Por último, el testigo remató que "Lucho Plátano" le dio la orden a Damaris y Julito para que llamaran al taxista que lo trasladó en el homicidio y que lo amenazaran de que no entregara información, por lo que Damaris se comunicó vía llamada con él, diciéndole que si lo tomaban detenido, tenía que decir que dejó a Lucho Plátano en otro lado, que no sapeara, sin embargo, el chofer solo respondía ‘alo alo’, por lo que entre Julio y Damaris le mandaron diversos mensajes en WhatsApp, pero el chofer no contestaba, por lo que nos dimos cuenta de que estaba con la policía".

Cabe señalar que Gabriel Inostroza Morales, Antonia Cofré Morales y Bryan Olivares se encuentran en prisión preventiva por encubrir al antisocial, quien fue capturado en la comuna de San Ramón.