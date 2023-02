Comparte

El día de ayer se llevó a cabo la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023, donde la colombiana Karol G tuvo la labor de abrir el certamen viñamarino con una escendida presentación.

Sin embargo, cerca del fin de su presentación y cuando ya le habían entregado una de las gaviotas, un hecho sorprendió a los presentes: una pequeña de solo 5 años subió al escenario para bailar con la "Bichota".

La personalidad no fue un problema para la niña, quien tras presentarse a la artista colombiana realizó piruetas y múltiples pasos de baile.

Respecto a esto, la joven bailarina llamada Matilda Cifuentes, de 5 años, señaló que se sintió "súper bien", luego de que Karol G le entregara su gaviota, por su desplante en el escenario.

"Karol es una amorosa"

"Voy a dejar esta gaviota en mi cuarto, escondida", relató la pequeña en conversación con LUN, medio a donde su madre explicó cómo la menor logró subir al escenario y compartir la pista con Karol G.

"Ella decía que quería bailar con Karol G, pero le dijimos que era muy difícil. Compramos unas entradas adelante, porque como es pequeña, difícilmente podíamos hacer la fila. Matilda le pidió al papá que le hiciera un letrero en que dijera que quería salir a bailar con Karol G. Pensamos que no sería posible, el show se estaba acabando", partió señalando la madre.

Tras esto, explicó que el actor Gonzalo Valenzuela jugó un papel clave para lograr que su hija subiera al escenario.

"Nos ayudó a pasarla adelante", confesó. "No podía creer que ella llegó al escenario. Querái que ella cumpliera este sueño y no lo olvidara nunca. Matilda se caracteriza porque saluda a todo el mundo, y si le dicen baila, ella baila. Pero no pensé que podría ser ante tanta gente. Karol es una amorosa eterna", cerró.

Aquí puedes revisar el momento: