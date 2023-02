Comparte

Gran preocupación causó en sus fans y sus familiares la personal trainer e influencer Lucila Vit, luego de que un virus la enfermara gravemente y la obligara a ir a una clínica el sábado en la mañana.

Según contó a LUN, Vit todo comenzó durante la noche del viernes, cuando sufrió repentinamente de fuertes dolores de estómago y de mucha debilidad muscular.

"No podía estar parada ni un segundo, estaba muy débil", declaró, agregando que"el sábado, tipo 7.00 AM, me dieron unos dolores de panza muy fuertes y vomité. Todo el día estuve muy débil y yo me repetía: ‘estoy bien, estoy bien’, como si fuera una super heroína"

"Sin embargo, estuve toda la tarde acostada, no podía estar parada ni un segundo, estaba muy débil. Llegó un momento en que Rafa (Olarra) me dijo "vamos a la clí- nica a ver qué es, quizás es algo más grave", añadió Lucila Vit.

Posteriormente la influencer explicó que posiblemente se podría tratar de un virus, porque "hay muchos dando vuelta, producto de alguna comida que me cayo mal. Pero lo raro es que como súper sano, entonces, como que descarté eso. Pero también el virus pudo estar en el agua. Aparentemente, no es nada infeccioso, porque ya estoy mucho mejor".

"Me dieron suero y, como estoy dando pecho, me recetaron remedios aptos para la lactancia. Estoy en la casa ahora, pero me recomendaron que si el domingo me sentía mal, me debería hacer una serie de exámenes. Sin embargo, ya estoy muchísimo mejor", aclaró.