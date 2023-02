Comparte

Una singular imitación fue la que realizó el comediante Felipe Avello, luego de que realizara una parodia al outfit que utilizaron los Power Peralta en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023.

En este sentido, el ex "SQP" no quedó ajeno al llamativo look que utilizaron los bailarines, quienes cubrieron su cabeza con una tela color aluminio, mientras llevaban unos moldes de sus rostros en sus manos.

Así, en un video que compartió en Instagram, Avello duplicó el look y se mostró con una malla de pantys en su cara, mientras que en su mano también llevaba una escultura de su cabeza, que correspondía a sus rasgos.

Tras esto, en el video que compartió, una de las asistentes al show le consultó: "¿Quería saber si te inspiraste anoche en los Power Peralta para tu entrada?".

Ante la consulta, Avello le respondió: "¿Los Power Peralta son un grupo de bailarines, no?, para luego continuar con su ironía: "¿Y ayer en la gala del Festival participaron?".

La mujer respondió con una respuesta afirmativa, detallando que también lo hicieron con "la cabeza en la mano", mientras que Avello preguntó sorprendido: "¿Lo mismo que yo?".

Aquí puedes revisar el registro que compartió: