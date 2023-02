Comparte

Luego de haber hecho vibrar a la Quinta Vergara con su triunfal rutina en la primera jornada del Festival de Viña 2023, la humorista Pamela Leiva vivió un incómodo momento con el notero del Buenos días a todos, Arturo Walden, más conocido como el “Kiwi”.

Mientras hablaban de lo que fue la presentación de la comediante, recordaron el beso que le dio al actor Gonzalo Valenzuela, y fue en ese momento que Walden se acerca y le roba un beso a Leiva, a lo que ella rápidamente contesta que los besos no se roban, porque se necesita el consentimiento de la otra persona.

Durante esta jornada, Televisión Nacional dio a conocer a través de un comunicado la salida del reconocido rostro del matinal y además, ofrecieron disculpas públicas a Leiva.

“Lamentamos profundamente la situación vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado”, parte de las disculpas de la señal pública.

Además, agregaron que la acción de Walden no concuerda con los valores ni la línea editorial de ellos, en la siguiente parte:

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas. Reiteramos las disculpas públicas a Pamela Leiva y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con nuestra política editorial”.

Fue una decisión que tomaron ellos

Hoy, por medio de sus redes sociales Pamela Leiva salió a aclarar la situación y dar a conocer que ella en ningún momento solicitó la salida del “Kiwi”.

“Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos”, acusó la comediante.

Asimismo, agregó que desde TVN la llamaron para pedirles disculpas por el incidente:

“Hoy (miércoles) sí recibo un llamado de teléfono de TVN donde ellos me piden disculpas. Yo también entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo. Yo les agradecí que me hayan llamado y les expliqué que no quería que eso empañara y que eso fuera la noticia, por lo tanto no le di más energía de la necesaria para mí en ese momento”.

“Les dije que entendía, que lamentaba mucho que hayan despedido al Kiwi, que no me alegraba con una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y yo no me puedo hacer cargo por decisiones que toman otras personas”, complementó Leiva.

¿Cómo sucedió todo?

También, aprovechó el espacio con sus seguidores para narrar cómo sucedió todo y su apreciación en el momento y dijo que, “a mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ‘¿qué hago? Donde me agarra, me echo para atrás, y digo… chucha… ¿qué hago? tuve muchas ganas de irme, pero no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea noticia”.

Además, reveló que ella no sabía qué hacer en el momento, pero que tenía claro que no quería que se desviara el foco de su gran triunfo en la Quinta Vergara. En ese sentido, ella profundizó lo siguiente:

“Dije ‘esto no me va a venir a cagar mi noche y decidí bloquearlo y seguí para adelante con el móvil y hablando con los chiquillos del matinal de TVN”.

Por último, Pamela Leiva reconoció que jamás quiso que esto fuese tan mediático, pero que sirve para que no se vuelva a repetir, ni se normalicen estos actos.

“Qué lata hacer una noticia por esto. No quería, no tenía ganas, me da mucha lata, pero sigamos educando. Este tipo de actos son los que tenemos que erradicar. Hay que respetar”, concluyó la ganadora de la gaviota de plata y oro.

