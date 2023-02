Comparte

Los usuarios y usuarias de redes sociales "se rindieron" ante el espectacular show brindado por la cantante Christina Aguilera en el Festival de Viña del Mar 2023.

La artista reconocida internacionalmente ha interpretado algunos de sus temas más conocidos, como "Genie in a bottle" y "What a girl wants".

De esta manera, Aguilera ha sido ovacionada por el público presente, así como también a través de las redes sociales.

Los televidentes han elogiado su nivel de profesionalismo sobre el escenario, así como también su cercanía con el público y su calidad vocal.

Revisa algunas reacciones acá:

Christina aguilera es mi religion amen 🔥 Diosa total! — jeannette garces (@janyalejandrags) February 24, 2023

Waau la calidad de voz de Christina Aguilera sigue impecable! 👑#VINA2023 — Bel 🌹🇦🇷 ⭐⭐⭐ (@belitoarg) February 24, 2023

Christina Aguilera dando catedra de canto en vivo..atenta paloma…😅 — steven21 (@eerb_44) February 24, 2023

te amo christina aguilera — not bel (@perfectlylokii) February 24, 2023

Me encanta Christina Aguilera 😭😭😭😭😍😍😍😍 como es que nunca vino antes!! — Valeria (@valesalasd) February 24, 2023

Amo con el alma la voz de Christina Aguilera! — Cata (@sob4skz) February 24, 2023

Tremenda voz que tiene Cristina aguilera

Impresionante su talento — kmc (@karla_lucybelli) February 24, 2023