Rafael Araneda preocupó a sus fanáticos luego de que fuese atropellado en las calles de Miami, Estados Unidos, donde vive con su familia. Sin embargo, su esposa Marcela Vacarezza salió a calmar los ánimos y contar que se encuentra bien.

El animador quedó con pequeñas secuelas luego de su accidente en bicicleta, pero no ha podido ser parte de su programa “Enamorándonos” de las filiales de Univisión, ya que se encuentra en reposo.

Marcela Vacarezza compartió en sus redes sociales una fotografía donde se le ve a su pequeño hijo en la escuela, levantando un cartel que dice “Rafael” lleno de corazones pintados de rojo.

"No puede ser tanta ternura. Seguro que con esa energía el papá va a estar mucho mejor, ¡Niños hermosos! Gracias a la vida", escribió la esposa del animador.

Detalles del accidente

En cuanto al accidente, Vacarezza comentó que el animador iba por la calle en bicicleta y que en una esquina fue atropellado por un auto que se saltó un pare. En eso, Rafael Araneda cae al suelo y fue asistido por una señora, la cual habló con ella por teléfono, porque él quedó inconsciente.

"Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", recordó.

En esa misma línea, detalló que su esposo se salvó porque iba conduciendo con casco y dijo que, "si no, no la contamos".

"Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí, le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada”, concluyó Marcela Vacarezza.