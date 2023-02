Comparte

Nada indiferente quedó el periodista Sergio Rojas a la confesión que realizó su colega, el comunicador de TVN Gino Costa, el cual se sinceró sobre su relación amorosa con un conocido conductor, en conversación con Revista Velvet.

"Yo soy una persona homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré…", fue parte de lo que expresó el rostro de la señal estatal.

Frente a estas inesperadas declaraciones, Rojas manifestó, en conversación con el portal Publimetro: "Estoy en shock, pero a la vez, siento que el alma vuelve a mi cuerpo, porque en honor a la verdad yo siempre lo sospeché. Ustedes saben que la gente que pertenecemos al gremio tenemos como un tercer ojo abierto, entonces yo siempre lo sospeché, pero él me decía que no, yo no soy de los tuyos".

"Yo lo presentía"

"Siempre me lo negó, pero yo lo presentía. Entonces, ahora que él lo confirma, primero decir que me encanta. Encuentro que es un hombre maravilloso y encantador", sumó luego.

Luego prosiguió: "Me encanta que la gente pueda vivir su sexualidad con libertad y que bueno que él así lo haga, porque me imagino que tiene que haber sido un peso enorme, tal como ha sido para todos en algún momento de la vida, poder asumir con quién queremos estar".

Por otro lado, reflexionó señalando que no debería ser un tema en el mundo de hoy: "No debiese ser importante con quien uno se acuesta, pero en la sociedad en que vivimos me imagino que para él tiene que haber sido una carga, como lo fue para mí".

"Estoy muy contento por él, para que viva en plenitud porque uno jamás debe avergonzarse", cerró.