Fabrizio Copano triunfó en el Festival de Viña 2023, se llevó todos los premios y además conquistó e hizo vibrar al monstruo de la Quinta Vergara con su rutina de humor sin piedad.

Fueron varias las víctimas que dejó Copano en su show humorístico, en el ámbito nacional bromeó con la política, con Tonka Tomicic, Marcianeke, Pailita y hasta con Belén Mora, que tuvo un paso por Viña para el olvido.

En lo internacional, el único afectado fue Robert de Niro, ya que el humorista relató la historia de una amiga de él y el actor terminó siendo el protagonista del relato.

“Envejecer es muy complicado (…) y les quiero contar una historia que le pasó a una amiga mía”, empezó Copano.

“Ella me contó que estaba en un restaurante muy caro y un mesero le dice que le mandaron un vino de regalo, de una persona anónima. Cinco minutos después, el mismo mesero le trajo un queso. A la tercera vez, mi amiga le dijo que no podía seguir recibiendo regalos sin saber de quién y la llevaron a la mesa de Robert de Niro”, siguió el relato el ex Club de la Comedia.

Fue al baño a prepararse…

Hasta ahí todo bien, pero nadie se esperaba el desenlace de esta historia. Copano detalló que después de comer con el director estadounidense, su amiga subió a la pieza con él y contó lo siguiente:

“Una vez en la pieza, empezaron a agarrar y ella se fue al baño a prepararse (…) cuando mi amiga abrió la puerta, arriba de la cama estaba Robert de Nico haciéndose el amor a sí mismo, con la boca”.

Los cibernautas no tardaron en llenar de comentarios el perfil de Instagram de Robert de Niro, al igual como hicieron los chilenos hace tiempo atrás con Adam Levine, el líder de Maroon 5.

