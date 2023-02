Comparte

Carlos Raín, conocido en el mundo del espectáculo como "Pailita", respondió a su ex polola, quien realizó una funa en redes sociales contra el artista urbano.

La joven de 17 años manifestó en las historias de su cuenta de Instagram. "Yo nunca te pedí nada, tú me prometiste el mar, el cielo y la tierra y lo único que me diste fueron decepciones y traumas, ver las cuatro paredes de tu casa y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada".

"Niño malcriado, y si al final me quedé y soporté fue por la vergüenza de tener que volver a mi ciudad donde me hiciste dejar todo", expresó la joven.

"Manipulador, narcisista, malo, arrogante (…) y que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista", agregó.

Lo anterior fue respondido por Carlos en un live. Sobre la estadía de la joven en su casa, la increpó señalando: "Eres muy mal agradecida, comiste en mi casa, mi mamá te lavaba hasta los calzones".

"No tuviste que limpiar nada. No se como puedes ser tan malagradecida de hablar de la casa. Tres semanas y nunca te faltó nada", complementó.

En relación a las acusaciones, Pailita reconoció: "Yo no niego de que dije que la iba a hacer feliz, que la iba a meter a mis bailarinas, que me la iba a llevar de viaje".

"A mi no me vas a calentar la cabeza, porque yo estoy de pana, y voy a seguir así. No piensen que se va a terminar mi carrera por esto que ha hecho. La que está haciendo show acá eres tú", cerró el cantante.