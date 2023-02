Comparte

Pamela Díaz protagonizó un divertido momento durante una conversación con Karen Bejarano en su podcast Hoy es Hoy, en donde recordaron su paso por Mekano.

“Yo estaba en Mekano cuando animaba la Maca Ramis”, recordaba Bejarano cuando la Fiera le comentó: “Eso es cuando se suponía que ella salía con Thiago. Ya lo contó”.

La situación dejó marcando ocupado a su invitada, quién tenía entendido algo completamente distinto.

"¿Qué?! ¡Pero si Thiago pololeaba con la Pops!”, respondió sorprendida Karen Bejarano, ante lo cual Pamela Díaz simplemente atinó a reconsiderar sus dichos.

"Fue un desliz. Me desubiqué, borra esta hue.. Yo lo escuché, y no sé dónde. ¡Salió en los diarios! Googléenlo, no me dejen mal. Hoy como dicen los comediantes: ‘No me dejen sola’. Ese era un rumor que yo sabía”, señaló.

Cabe recordar que aquella situación había sido confirmada por la propia Ramis, quien confirmó en Santa Moda que "Yo le tiraba los cagados todo el rato, y él a mí también yo creo, sí, pero él pololeaba… Igual pinchábamos, yo sentía que teníamos onda”.