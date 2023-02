Comparte

La diputada Maite Orsini (RD) publicó una declaración pública en redes sociales para denunciar que "mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga".

Esto, luego de que rumores se le relacionara amorosamente con el exjugador de fútbol Jorge Valdivia, lo que fue afirmado por Daniela Aránguiz.

La declaración pública de Maite Orsini

"Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchas mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe presentarse al escrutinio público.

Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarmente comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras.

En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja.

En segundo lugar, aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamiento a lo que hago no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto.

Hago esta declaración con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia".