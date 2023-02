Comparte

Este lunes Buenos Días a Todos estrenó su nueva imagen junto a Margot Kahl y Jorge Hevia quienes protagonizaron un divertido momento al conversar sobre el inminente regreso a clases y todas las compras escolares que vienen con ello.

"Nosotros ya perdimos esa habitualidad de llevar a los niños al colegio, los niños ya crecieron, por lo tanto eso del súper lunes comenzaría recién la próxima semana, por lo tanto ustedes ya se están preparando comprando camisas y uniformes", dijo Hevia a su compañera.

"¿Cuál es el mayor problema cuando comienzan las clases? los zapatos, porque los compraste en enero para ahorrar, porque están más baratos, y en marzo los niños ya están con la pata más grande", explicó.

Fue entonces cuando Margot Kahl le contestó sin filtro.

"No le has comprado nunca zapatos a tus niños, eso a las mamás no les pasa. Nosotras siempre sabemos, le ponemos un dedito más, obvio", declaró Kahl provocando la risa de Hevia.

"Cuándo las clases partían junto con la vuelta de vacaciones, claro que se producía un súper lunes. Ahora está un poquito más disperso, porque las clases parten el viernes y no en todas partes, hay algunas que ya partieron y otras que van a partir un poquito más tarde", agregó.