Polémico fue el episodio que protagonizó el comunicador Arturo "Kiwi" Walden durante la realización del Festival de Viña del Mar, luego de que en un despacho besara a la comediante Pamela Leiva sin su consentimiento, lo que provocó su desvinculación de la señal.

Tras este acto, las críticas no se hicieron esperar y no tardó mucho en que TVN emitiera un comunicado oficial, donde informaron de la desvinculación, y además le hicieron manifiestas las disculpas a la comediante.

Ahora, quien se refirió a este tema, fue María Elena Véliz, pareja del ahora exnotero de la señal estatal.

"No sé si le dio o no el beso, pero la intención estuvo. Al instante pensé está mal eso. Nosotros somos de otra época, pero yo sé que eso no se hace", inició señalando en conversación con LUN.

"Fue un impulso"

Respecto al episodio, explicó: "Siempre supe que era una talla nomás. Arturo es acelerado, hiperventilado. Creo que fue un impulso. Acostumbrado a los móviles antiguos, lo hizo para hacerse el chistoso".

Aún así, Véliz respaldó al comunicador: "Se la quiso jugar en esta vuelta a la TV, pero jamás actuó con mala intención. Lo que yo sí sabía es que esto iba a tener consecuencias. Y no me equivoqué":

Si bien señaló que está bien que "como mujeres no aceptemos cosas que antes parecían aceptables", criticó su desvinculación.

"Arturo se equivocó, hizo algo malo y pidió disculpas, pero la forma en que lo echaron fue brutal. Ningún ser humano se merece que lo traten así. Lo humillaron", cerró Véliz.