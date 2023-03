Comparte

Daniela Aránguiz ha estado en la palestra a raíz de lo mencionado por ella acerca del supuesto vínculo amoroso entre Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini.

Y en medio de la complicada situación en la que se encuentra, la expareja del "Mago" afirmó que recibió un mensaje de apoyo que no esperaba, como es el caso de Karen Bejarano.

"Antes de empezar quería agradecer a las personas que me han escrito y a las que me han respetado en estos días. Hasta Karen Paola me llegó a sorprender con un mensaje muy bonito, que siento que al final las personas que se conocen desde chicas y se quieren se ven en los momentos feos", indicó la influencer en Zona de Estrellas.

En ese sentido, remarcó: "Te lo quiero agradecer en cámara, aunque te lo agradecí por teléfono, siento que nosotras nos conocemos desde muy chicas. A los 17 años. Cuando tu pasaste momentos difíciles en tu vida, yo siempre te mandé un mensajito, no me esperaba menos de ti".

Asimismo, aprovechó el momento para disculparse por las situaciones incómodas que protagonizó y que hicieron que la relación entre ambas se deteriorara.

"Si alguna vez te hice sentir mal por pendejadas, como te lo dije por teléfono, te pido perdón, porque siento que lo que hiciste lo valoro mucho más que todas cosas que nos podemos decir públicamente", sentenció Daniela Aránguiz.