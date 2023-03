Comparte

Daniela Aránguiz aseguró este martes que la diputada Maite Orsini (RD) tiene "mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles".

Justificó su declaración diciendo que "yo sé que Jorge estuvo detenido… lo tomaron detenido en la calle y ella lo sacó, porque eso me lo dijo ella".

Frete a tal acusación, José Antonio Neme aseguró haberse contactado con el equipo de comunicaciones de la parlamentaria para que le expliquen qué pasó.

En "Mucho Gusto", de Mega", el periodista relató que le contaron y qué pasó el día que el "Mago" fue llevado por Carabineros:

"Un día Jorge Valdivia manejaba su camioneta por Vitacura con una ropa deportiva, porque venía de jugar paddle. Era tarde".

"Lo que dice el equipo de Maite Orsini es lo siguiente: Jorge Valdivia iba en su camioneta luego de haber jugado paddle con ropa deportiva y con un capuchón. Se sintió un poco… no sé, ahogado o qué se yo, y estaciona su camioneta y va caminando por un parque de Vitacura. Pasa una patrulla, con todos los prejuicios, yo ahí no voy a hacer un juicio de valor, pero según me cuenta el equipo de Maite Orsini, los funcionarios de Carabineros asumen -no tengo idea por qué- que el estaba en una conducta sospechosa".

"Entonces, le piden su carnet de identidad. Y curiosamente, según lo que me cuentan del equipo Orsini, no lo reconocen, porque él tenía puesto un capuchón y parece que no se lo saca o no se lo quiere sacar. No sé, raro".

"Entonces, él no tenía su carnet de identidad, porque había dejado su billetera en la camioneta y le dice al carabinero que ‘mi identificación, que está en la camioneta… si usted me acompaña 3 ó 4 cuadras… ‘No, si usted no tiene identificación, nos vamos detenidos’".

"Lo toma detenido y lo llevan a una comisaría. Cuando llega Jorge Valdivia a la comisaría, el resto de funcionarios de Carabineros lo reconocen y dicen ‘chuta, obvio, el Mago, señor, no se preocupe. Váyase'".

"Cuando él sale de la comisaría, sale muy ofuscado, muy enojado, porque siente que fue una detención ilegal".

Por ello, "llama por teléfono a Maite Orsini, que estaba en La Habana en un Congreso trabajando, y le dice que le ha pasado esto, que está muy molesto y que quiere interponer una acción legal en contra de los funcionarios de Carabineros que lo llevaron sin razón a la comisaría. La diputada le dice ‘baja dos cambios, creo que una acción judicial no es el mejor camino, por lo tanto yo te voy entregar el contacto o el número de la encargada de derechos humanos de Carabineros para que tengas una conversación con ella, para que ella te oriente, te pida disculpas, te explique se excuse'".

"Efectivamente, va, conversa con esta funcionaria y algunos otros carabineros. Se saca fotos, le piden disculpas, disminuye su molestia".

"La diputada Orsini, lo que dice a través de su equipo de comunicaciones, es que ‘yo jamás he hablado con fiscales, yo nunca he limpiado de nadie, esa es una acusación muy grave’, donde, lo que me dice el equipo de Orsini, es un descuadre total".

"La diputada Orsini, a través de su equipo de comunicaciones, dice que ‘cualquier persona que me llamara para pedirme un consejo jurídico o cómo proceder ante una detención ilegal, a cualquier persona yo la ayudaría de la misma manera’".