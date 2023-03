Comparte

Daniela Aránguiz se ha mantenido en la polémica, luego de que asegurara que su exesposo Jorge ‘Mago’ Valdivia mantuviera una relación amorosa con la diputada Maite Orsini.

Este gran escándalo ha sumado múltiples antecedentes con el paso de los días, como una agresión que habría sufrido el exfutbolista a manos de Aránguiz, o las acciones legales que anunció la parlamentaria de Revolución Democrática.

Y quien ahora rompió el silencio fue nada más que el exfutbolista Jorge Valdivia, quien habló con el programa "Contigo en la Mañana" de CHV, luego de que lo interceptaran en su vehículo.

Las palabras de Jorge Valdivia

En el video que mostraron en pantalla, se ve a Jorge Valdivia conduciendo su vehículo, el cual bajó la ventana para compartir un escueto mensaje.

"Hola. Espérate. Antes que me preguntes… no puedo hablar, porque me lo prohibieron", aclaró antes de que le realizaran una pregunta.

Tras esto, solo añadió: "Eso es todo, ¿ya? Que estén bien, cuídense", expresó el exfutbolista para continuar con su camino.

Si bien el deportista no respondió a ninguna pregunta, su actitud fue valorada de manera positiva en el matinal. "Así tiene que ser no más", acotó Monserrat Álvarez.