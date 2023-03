Comparte

En la madrugada del pasado jueves, el exfutbolista Jorge Valdiva le dejó un inesperado mensaje a Maite Orsini, apoyándola frente al complejo y polémico momento que viven por las declaraciones de Daniela Aránguiz.

"Maite, estoy contigo. Toda mi fuerza y apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación. Mucho éxito en este año que comienza", fue el texto que redactó el exfutbolista.

El mensaje no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones en el mundo del espectáculo, donde Patricia Maldonado no dejó pasar la situación y, en su programa de YouTube "Las Indomables", en compañía de Catalina Pulido, repasaron la situación.

"En esta oportunidad no estoy de acuerdo con él, porque él debe tener respeto por su exmujer y respeto porque es la madre de sus hijos. Nunca debió mandarle un mensaje (público) porque eso es hablar de su exmujer", inició señalando.

"Es un maric…"

Luego continuó: "Yo me pongo en este lugar, los niños de Daniela y del ‘Mago’ son niños grandes ya, no son niños chicos, por lo tanto saben perfectamente bien lo que está pasando y el daño que le están haciendo es irreversible".

"O sea, si no tuvieran hijos, sáquense la cresta, peleen, péguense, lo que tú quieras, pero que él hoy día mande un comunicado lo encontré muy mal, ¿Cómo no va a haber alguien que lo aconseje? Que le diga ‘no, no hagai esta hue…, cabro. No te metai en la pata de los caballos, quédate callado, no digai na", sumó.

Quien no guardó silencio fue la panelista Catalina Pulido, quien también tuvo palabras contra el exfutbolista: "Perdón, pero eso es una marico… muy grande, es muy feo, mandarle públicamente un mensaje de apoyo, qué rotería. Ahora sí que se me cayó completamente, sin comentarios. No puedes ser tan vaca, eso es ser muy vaca".

Por último, Maldonado manifestó: "Yo pienso en los hijos, van en el colegio, no falta el alumno que le diga’ ¿Y, cómo te quedó el ojo con tu papá?’ Los cabros son así. Les tiene que doler lo que está pasando. No tener un poquito de respeto por ese lado me parece insólito. La Daniela merecía un respaldo o por último quédese callado, como hombre no debió hablar".