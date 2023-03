Comparte

El exchico reality Luis Mateucci decidió apoyar a Daniela Aránguiz debido al complejo momento que está viviendo, luego de que revelara que Jorge Valdivia estaría teniendo un romance con la diputada Maite Orsini.

Fue en la última publicación que realizó Daniela en su cuenta de Instagram, donde Mateucci le escribió un emotivo mensaje.

En específico, Aránguiz compartió unos videos donde se ve mirando hacia la cámara, los cuales acompañó con la canción "Mientras me curo del cora" de Karol G.

En este sentido, Luis expresó lo siguiente: "Lo que tienes de bonita lo tienes de valiente. Ya todo pasará y esa carita volverá a sonreír como te lo mereces", declaró.

Captura Instagram

Cabe recordar que la expareja de Jorge Valdivia confesó haber tenido una cercanía con Luis en algún momento, pero que todo terminó finalmente en una amistad.

"Nosotros nos estábamos conociendo, nunca le pusimos nombres a nada. Salimos, tuvimos algo, lo pasé bien. Y te voy a decir una cosa. Por todos los escándalos de celos de Jorge, y yo me sentía como que lo estaba engañando a él y eso que nosotros ya no vivíamos juntos ni nada, nosotros decidimos con Luis no vernos más. Y él es una excelente persona", aseguró hace algunos días en el programa "Zona de Estrellas".