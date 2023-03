Comparte

La polémica entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz está lejos de acabar, ya que cada día se suman nuevos antecedentes sobre la temática.

Recordemos que la situación comenzó luego de que la ex "Mekano" el pasado domingo, a través de un live junto a Cecilia Gutiérrez, revelara que ‘Mago’ Valdivia estaría en una relación con la diputada Maite Orsini.

Tras esto, son más y más los antecedentes que aparecieron a la luz, como una pelea de Aránguiz con Valdivia que terminó en Carabineros, así como el anuncio de las acciones legales de la diputada de Revolución Democrática, en contra de la panelista de "Zona de Estrellas", por sus dichos.

Ahora, quien se sumó a la polémica fue nada más que Luis Mateucci, trasandino con quien Aránguiz confirmó que hubo "buena onda", pero que finalizó por los ‘show’ que le hacía el Mago Valdivia.

"Nosotros nos estábamos conociendo, nunca le pusimos nombres a nada. Salimos, tuvimos algo, lo pasé bien. Y te voy a decir una cosa. Por todos los escándalos de celos de Jorge, y yo me sentía como que lo estaba engañando a él y eso que nosotros ya no vivíamos juntos ni nada, nosotros decidimos con Luis no vernos más. Y él es una excelente persona", expresó hace poco Aránguiz en el programa "Zona de Estrellas".

Los dichos de Mateucci

Ahora, a través de las redes sociales, fue Mateucci quien se refirió a la polémica que está enfrentando.

"Quiero pasar por acá a dejarle un mensajito, y agradecer a una persona que dijo unas palabras muy bonitas hacia mí. Quiero decirle que es una persona muy fuerte, una flor de madre, excelente mujer, una bonita persona por fuera, pero mucho más por dentro. Los que la conocen saben lo que digo", inició señalando.

Tras esto, apuntó de manera directa al momento que vive junto a su exesposo: "Es una situación muy delicada, es una persona muy golpeada, dolida, pero todo pasa. Quiero dejarle mi apoyo porque sabe lo que la quiero, la valoro, y que todo pasa muy rápido. Cuando menos se dé cuenta, todo va a pasar y va a ser más feliz que nunca. Te mando un besote muy grande, y sabes lo que te quiero y te admiro", cerró.