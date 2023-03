Comparte

Todo apunta a que aún le queda bastante tiempo a la polémica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, luego de que el exfutbolista, durante la jornada de hoy, compartiera un extenso comunicado, donde señaló que dejó la situación a manos de su abogado.

Recordemos que hace unos días Valdivia y Aránguiz protagonizaron una fuerte pelea que habría terminado en golpes por parte de la ex "Mekano" al deportista, de acuerdo a la versión de este último.

En este sentido, durante la mañana de este sábado, Valdivia anunció que tomaría acciones legales en contra de su expareja, por presuntos delitos de maltrato y violación de morada.

Ahora, Daniela Aránguiz respondió a estas acusaciones con una declaración pública, donde aclara los dichos de su expareja, Jorge ‘Mago’ Valdivia.

"Lamento mucho tener que ocupar mis redes para esta causa. EMPATÍA", escribió en la publicación donde publicó dos imágenes que corresponden a su declaración.

En esta, señala: "En cuanto a las acusaciones de maltrato psicológico realizadas en mi contra, es de conocimiento público todas las infidelidades y humillaciones que soporté durante años, donde decidí guardar silencio para proteger a mi familia. Es necesario aclarar que fui víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico por parte de mi cónyuge en reiteradas ocasiones. Además de verme manipulada y vulnerada, esto al encontrarme lejos de mi círculo personal de contención, por haber vivido cerca de 13 años en el extranjero, donde no sólo postergué mi vida profesional, sino también personal, para poder entregar apoyo y soporte a nuestra familia y a él en su carrera profesional".

Luego continuó: "En cuanto a la declaración de mi cónyuge, quiero aclarar que su salida de nuestro domicilio no fue un hecho de mutuo acuerdo, sino más bien, una decisión propia, tomada a raíz de una infidelidad por parte de él, en el mes de septiembre del 2022″.

"Comencé a recibir insultos por su parte, derivando en maltrato físico"

Tras esto, se refirió al altercado que protagonizó el pasado lunes, donde aclaró que "El lunes 27 de febrero, me encontraba saliendo de mi domicilio, cuando me percaté de la presencia de mi cónyuge, el Sr. Jorge Valdivia, quien se encontraba estacionado para pedirme explicaciones a raíz de un live de Instagram, el cual realicé la noche anterior junto a mi compañera de trabajo, Cecilia Gutiérrez. Al acceder a conversar con él, comencé a recibir insultos por su parte, derivando en maltrato físico. Estos hechos tienen sus respectivas pruebas e informe de constatación de lesiones, el cual realicé de forma inmediata posterior a lo ocurrido. Estos antecedentes están en manos de mi abogado. Quiero además aclarar que días previos prohibí el acceso de Jorge al condominio donde resido, tras recibir diversas amenazas vía telefónica por parte de él, esto tras enterarme que mantenía una relación amorosa de manera paralela".

Finalmente, respecto a un antiguo incidente, que data del 23 de febrero: "En cuanto a los hechos ocurridos el día 23 de febrero, quiero desmentir rotundamente las acusaciones y versión del Sr. Valdivia en mi contra, donde se me acusa de diferentes delitos y destrozos en el apart hotel donde se hospedaba. Para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, el día 23 de febrero mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana".

"Defender y proteger a mis hijos"

"Al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora, sin recibir respuesta por su parte, decidí ir al recinto donde él se hospedaba de manera ocasional. Quiero aclarar que yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, esto ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en este mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas que reafirman mi versión. Al ingresar a su habitación encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, dejándome totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto", sumó.

Por último, explicó que realizó esta declaración para "desmentir las acusaciones en mi contra ejecutadas por mi cónyuge, el Sr. Jorge Valdivia, esto ya que no solo me afecta mi honra y reputación, sino que también afecta directamente a mi familia. Cabe destacar que este último punto siempre fue y ha sido mi prioridad, defender y proteger a mis hijos.

Aquí puedes revisar la publicación que compartió: