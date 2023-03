Comparte

Hace unos cuando días la cantante Karol G se presentó en el Festival de Viña del Mar 2023, donde triunfó y se llevó los dos galardones, para que luego tiempo después realizara una canción con Shakira, por lo que se encuentra en un excelente momento en su carrera.

Sin embargo, la cantante colombiana anunció una importante noticia, que nadie podría presagiar: un alto en su carrera musical.

Fue en conversación con la radio EXA México donde la ‘bichota’ relató que se alejará de los escenarios, "para poder estudiar".

"Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a producir mucho más, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía conmigo o por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar", señaló.

Tras esto, precisó que la pausa de su carrera durará solo un año: "Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme un break. Es para evolucionar en otros aspectos".

Por último, se refirió a la presentación que realizó en el Festival de Viña del Mar, sobre lo cual sostuvo: "Viña del Mar definitivamente es algo que voy a llevar en mi corazón, el público de Chile es increíble, hermoso, se portaron increíble conmigo".