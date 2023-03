Comparte

El comunicador Gino Costa recientemente participó en el programa "Buenas Noches a Todos" de TVN, donde repasó su relación amorosa con Miguel Ángel "Pollo" Campos.

Recordemos que el periodista de la señal estatal hace pocos días reveló su estado sentimental, del cual poco y nada se conocía.

"Fue muy casual, toda nuestra vida juntos ha sido así", inició comentando en el programa que conduce Eduardo Fuente.

Tras esto, desclasificó cómo fue que conoció a su actual pareja, detallando que lo habían invitado a un evento de una marca de cerveza: "Estaba cansado, me daba lata ir", señaló.

Debio a la insistencia de los organizadores, Costa fue y allí "me encontré con un amigo, lo saludo, y a nuestra mesa llega este tal ‘Pollo’, se presenta, y dijo: ‘¡Oh, la mesa fome!’. Después pidió unos tragos contundentes", recuerda.

"No nos pescamos nada, lo encontré pelotudo, cómo me venía a tratar de fome. Fue como ‘¿qué te creí?'", soltó a tono de broma.

Tras esto, señaló que fueron a bailar a una disco de Providencia, donde habrían intercambiado unas palabras: "Se inició una conversación muy interesante que no se terminó nunca más".

Fue así, como desde ese entonces, la pareja no volvió a separarse: "Yo no sabía qué cresta me estaba pasando, era la primera vez que sentía algo así. Estaba muy confundido, conflictuado, pero era rico lo que estaba sintiendo", finalizó.