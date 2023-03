Comparte

El pasado lunes el conductor de "Sígueme y te sigo", Francisco Kaminski, reveló una importante información sobre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia: un supuesto acuerdo donde ambos se alejarían de los medios de comunicación.

"Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estarían hablando con sus empleadores, para terminar de trabajar en los medios de comunicación el 31 de marzo, al mismo tiempo los dos", afirmó el conductor en el programa.

Bajo esta arista, Aránguiz fue consultada sobre el tema en el espacio "Zona de Estrellas", donde es panelista, y aclaró la situación.

En este sentido, fue tajante: "No me voy a ir del programa, es totalmente falso", afirmó la ex "Mekano".

Los nuevos proyectos

Y la situación no terminó allí, pues luego reveló que incluso reforzaría su trabajo mediático.

"El día 15 (de marzo) me integro a Las Indomables con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado", develó.

Junto a esto, también aseguró haber recibido un llamado de "Aquí se Baila" de Canal 13, por lo que se podría llegar a ver en la pista de baile. "Me llamaron para Aquí se Baila… voy a pensar si es que digo que sí. Estoy en conversaciones, no tengo nada".

Por último, Aránguiz le envió un mensaje a Kaminski: "No sé de dónde saca cosas. Llámame cuando tengas una duda".