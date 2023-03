Comparte

Alberto Plaza confirmó su regreso a Chile, esto porque realizará un concierto para celebrar sus 35 años de trayectoria.

En concreto, el show será el 17 de junio en el Movistar Arena y fue bautizado como "Qué cante la vida", en alusión a su canción más popular.

Y eso no es todo, pues el artista nacional contará con un especial invitado, que será el intérprete de "Colgando en tus manos", Carlos Baute.

Sin embargo, este retorno al país no contemplará la utilización de todo el Movistar Arena, por lo que se espera un show con menos aforo.

Sobre la venta de entradas, ya se encuentran disponibles en el sistema Puntoticket con precios que van entre los $22.800 y los $91.200.

Mira el anuncio del show de Alberto Plaza