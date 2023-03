Comparte

El pasado domingo, por las pantallas de Canal 13, se emitió un nuevo capítulo de "De Tú a Tú", en donde se contó con la presencia de Lizardo Garrido.

Antes que finalizara el programa, se enseñó un adelanto del siguiente episodio, el cual tendrá como protagonista a la actriz nacional Ingrid Cruz.

En este sentido, se mostró que la intérprete nacional se sincerará con Martín Cárcamo, sobre la pérdida de su bebé que sufrió el año 2006.

"Me llevan, me hacen una ecografía, me dijeron ‘no hay latido’, y yo quedé así (actuación como si quedara paralizada)", inició señalando en el extracto.

Luego continuó: "Después me dicen ‘llamo a alguien para que te venga a acompañar’. Ahí me fui a la mierda, tenía 5 meses y medio, tenía pieza y nombre (…) eso fue lo más duro que yo he vivido en la vida, por lejos, se me partió el alma".