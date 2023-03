Comparte

Ana de Armas tuvo un incómodo intercambio de palabras con el periodista Axel Kuschevatzky, quien cubría la alfombra roja en los premios Óscar para TNT Latinoamérica.

Mientras hablaban de "Blonde", la película que protagonizó la cubana, el argentino le preguntó sobre sus primeros pasos en Hollywood.

"La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, vivir semanas en el sillón de Alex Pettyfer", le comentó el comunicador.

De Armas, después de unos segundos, puso una cara de extrañeza y dijo "¿Qué? ¿Quién?".

"Yo no he vivido en ningún sillón", zanjó la estrella, dejando en jaque al también productor cinematográfico y simplemente salió del paso diciendo "no, no, no" y continuando con la pregunta.

Revisa el momento:

Ana de Armas > …🤌🏼no, yo no viví en ningún sillón#Oscars



*cuando te pasas de info🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/mcZtwcOkRy — monica peña (@moka_sin) March 12, 2023