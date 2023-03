Comparte

El pasado domingo Álvaro Ballero sorprendió en Instagram tras enseñar un importante cambio físico, luego de que hace meses le diera el pie inicial a un cambio de su estilo de vida.

Esto fue revelado por el propio comunicador a través de sus historias, donde repasó por qué quiso generar este cambio.

"Cuando cumplí 40 quise hacer un pequeño desafío, y ver si lograba mejorar mi estado físico", inició comentando en la publicación.

Luego continuó: "Estaba pesando 83 kilos, y con mi estatura (1 metro 78 centímetros), quería llegar a 77 kilos, y bueno subí a 93, pero me puse las pilas, y a trotar en ayuno".

Tras esto, el exejecutivo de Canal 13 señaló que hace poco más de un mes optó por aumentar su actividad física, y los resultados se están notando.

"Hace cinco semanas comencé a caminar/trotar en ayunas y cuidar más la comida, pero de todo, más proteína, buenos carbohidratos, y algo de grasas sanas", sostuvo.

Luego, compartió una serie de fotografías donde mostró cómo ha cambiado su cuerpo.

Por último, compartió una reflexión: "No llegué a los 77 kilos, no tomo quemadores de grasa, pero sí dos cafés negro antes de trotar en ayuno. Tomo suplementos, pero no creo que vaya a tener sixpack, porque a pesar de que bajé las calorías, no dejaré la cerveza, el pino y el pan integral con palta".