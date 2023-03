Comparte

Claudio Reyes comentó los dichos de su hijo, José Reyes, quien mencionó en redes sociales que "parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha", haciendo alusión a la agresión que protagonizó su padre contra Jajá Calderón.

"Mi distancia con mi hijo no es porque sea militante comunista, yo tengo muchos buenos amigos comunistas. Que no son ni resentidos, ni son fracasados, ni son chantas, ni mentirosos como este hueón (refiriéndose a Gangas). Muchos", mencionó en el programa Especial Troll.

Después, abordó lo expuesto por su hijo: "Lo que a mí me molestó de mi hijo, que molestó a mucha gente y que a mí me lo enseñaron de pequeño en mi hogar, es que el papá o la mamá pueden ser los chuch******* más grandes, pero son tus padres. Para ti son lo más sagrado. Eso fue lo que me molestó".

Asimismo, el intérprete de Charly Badulaque señaló sobre su hijo que “al pobre lo hicieron mierda en redes sociales“.

Hijo de Claudio Reyes emitió un nuevo mensaje

Mediante redes sociales, José contestó las declaraciones de su padre: "Una bella tautología: criticar a alguien porque no le enseñaron algo desde pequeño, pero tú eres el padre".