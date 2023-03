Comparte

Los panelistas de "Tal Cual", de TV+, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y Pancha Merino, conversaron este miércoles sobre sus miedos, en una charla que surgió a raíz del amor.

Sin embargo, Pancha, al referirse a su relación con Andrea Marocchino, confesó que sus miedos ya no son ni el abandono ni que la vayan a dejar.

"Ahora me da más miedo la vejez, o no tener salud para trabajar, depender de mis niños(…)" expresó, a lo que "La Quintrala" le respondió que "eso no te pasa solamente a ti, le pasa a todas las mujeres".

En ese momento, la actriz mencionó las palabras de su hijo Dominic, quien le habría dicho: "Mamá cuando tú seas vieja, nosotros te vamos a mantener", recordando que ella dejó de depender de sus padres a los 23 años, cuando le regalaron un viaje a Londres.

Fue en ese momento que Raquel Argandoña confesó que se encuentra en un momento donde está pensando en el dinero para su vejez, porque "ser pobre, sola… terrible. Gasto lo justo", expresó.

A lo que recordó una divertida conversación que tuvo con su hijo Hernán Calderón.

"Mamá tú no te preocupí’. A ti jamás te va a faltar algo para comer ni tu espumante. Además, quiero que te quedes tranquila porque te voy a meter en el mejor hogar de ancianos", le habría dicho Nano a su madre.

La confesión generó la clásica carcajada de Viñuela. Además, Raquel agregó que le contestó a su hijo si a futuro se podía quedar en su casa, pero el "Nano" astutamente le habría dicho: "Sí, también puede ser. Pero yo creo que como eres independiente te voy a meter en el mejor", dijo entre risas "La Quintrala".