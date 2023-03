Comparte

El emblemático periodista, Eduardo Ravani, murió a sus 81 años y varios rostros televisivos se han despedido de él a través de las redes sociales. Uno de ellos fue Daniel Fuenzalida, quien además criticó el trato de la televisión con figuras del espectáculo nacional.

Fuenzalida habló con Publimetro y dijo lo siguiente: “Creo que jubilamos a todas estas personas antes de tiempo”.

En ese mismo sentido, aclaró que la salida de la pantalla de Ravani fue antes de tiempo, puesto que aún tenía mucho por aportar y que espera que esto no suceda con otros comunicadores.

“Eduardo, perfectamente podría podría haber sido parte de un directorio, de los departamentos creativos de cualquier canal”, comentó el presentador.

Asimismo, mencionó a otros profesionales, a los que no les gustaría que tuviesen el mismo final y dijo que “ojalá no suceda lo mismo con Antonio Vodanovic, no suceda lo mismo con Fernando Alarcón, con Sergio Riesenberg. De verdad, valoremos a las personas que han hecho la pega antes que nosotros”.

La pasión por la televisión y la disciplina

Daniel Fuenzalida recordó con cariño a Eduardo Ravani y contó que él fue su alumno en 1992, cuando estudiaba comunicaciones.

En esa misma línea, valoró haber sido uno de sus estudiantes: “Agradecido de la vida de poder haberme cruzado con una persona así en mi carrera. Él me inculcó la pasión por la televisión y la disciplina. Uno lo miraba con miedo y con respeto, después lo miraba con respeto y admiración”.

Por último, el animador revivió una de las frases de Ravani que lo marcó y lo ha seguido durante toda su carrera como periodista.

“Han elegido una carrera donde van a tener que trabajar mientras el resto se entretiene. Ustedes les va a tocar trabajar en Navidad, en Año Nuevo, en el cumpleaños de ustedes en un futuro el cumpleaños de sus hijos. A ustedes les va a tocar trabajar, cuando el resto lo esté pasando bien. Quienes sepan valorizar este concepto, van a poder triunfar en esta carrera”.

“A mí me quedó de por vida esa frase, me quedó para siempre… Yo con eso me quedo de Eduardo, con esa pasión por la televisión, con esa disciplina, rigurosidad y hacer las cosas bien. Cuando Eduardo nos daba clases, decía, ‘si ustedes van a hacer algo en la televisión, que lo hagan bien’”, concluyó Eduardo Fuenzalida.

