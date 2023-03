Comparte

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, contó las repercusiones que tuvo tras contagiarse de Covid-19 y cómo continúa su proceso de recuperación.

"Me cuidaba y seguía todas las normativas sanitarias. Aunque por mi trabajo como diputado, había un riesgo en el contacto con la gente. Me contagié después de las 4 vacunas. Pensé que estaba protegido de consecuencias mayores. Me equivoqué", dijo en diálogo con La Segunda.

En esa línea, el exdiputado indicó que "tuve la impresión que había pasado bien el impacto del Covid, pues salí bien del confinamiento. Fue unos días después que vinieron efectos en mi organismo, dolores de articulaciones, congestión pulmonar con tos, neumonía, de los que fui saliendo airoso, en un lapso de 3 meses. Finalmente surgió una inexplicable alza repentina de la presión".

A su vez, agregó que "a esta altura no sabía que se iba a producir un colapso de mi sistema circulatorio con consecuencias tan graves".

Después, el timonel de la colectividad afirmó que tuvo "una isquemia intestinal que me impidió comer por varios días".

Por último, Guillermo Teillier señaló que "mi recuperación en estos días es de acondicionamiento físico. Recuperar la pérdida de masa muscular y la movilidad. Estoy aprendiendo a caminar de nuevo. He avanzado bastante".

Cabe señalar que a raíz de la enfermedad, el presidente del PC no ha tenido ninguna actividad, pero sigue pendiente del acontecer nacional.