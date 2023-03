Comparte

El pasado 24 de enero se le habría realizado un control de identidad al exfutbolista Jorge Valdivia en la comuna de Vitacura, por parte de Carabineros, del cual ahora se entregaron nuevos antecedentes.

Recordemos que este episodio salió a la luz, luego de que Daniela Aránguiz desclasificara que su exesposo se encontraba en una relación con la diputada Maite Rodríguez, quien supuestamente habría intervenido en este procedimiento policial.

Así, de acuerdo a la versión de Valdivia, él habría sido "agredido, humillado y tratado como delincuente" por los oficiales que realizaron el procedimiento.

La versión de Jorge Valdivia

Por otro lado, el deportista relató que la situación se dio luego de haber ido a jugar pádel, donde salió a caminar solo y luego llegó su hermano Claudio, donde conversaron sentados en una cuneta, hasta que llegó Carabineros.

En este sentido, Jorge Valdivia señaló que no lo tenía, lo que lo llevó a la detención: "No lo tengo porque vengo caminando, pero está allá atrás’, le dije en alusión al auto en el servicentro. De inmediato me dice ‘ocultación de identidad, te vas detenido’, y me esposa", relató a un programa de TVN.

En la misma, sumó: "El problema no es que me haya subido al auto, sino que me pegó. Me iba empujando, me agarró de atrás y arriba como un delincuente, por estar sentado en la cuneta".

Por último, señaló que, tras comprobar su identidad, lo liberaron y "nunca quedó un registro en la comisaría".

La versión de Carabineros.

Este testimonio no sería el mismo que presenta Carabineros. Esto, luego de que el abogado Claudio González, representante de uno de los efectivos que participó en el procedimiento, se refiriera al tema con Canal 13.

Así, detalló que los efectivos "ven a una persona, en este caso a Jorge Valdivia, a las 3:30 de la mañana sentado en la acera, en una calle de alto tráfico vehicular, donde una persona no puede estar sentada con los pies hacia la calzada. Ameritaba un control de identidad, se daban los requisitos establecidos en la ley".

Junto a esto, sostuvo que el procedimiento debía continuar en la comisaría, mientras que esposarlo para su traslado se justificaría en el actuar de Valdivia, el cual se encontraba alterado.

"La decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio, en este caso, debido a la seguridad tanto de Jorge Valdivia como de los funcionarios policiales, en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial", señaló luego.