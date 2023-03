El índice de precios de consumo (IPC) de Canadá subió en febrero un 5,2% interanual, siete décimas menos que en enero, lo cual supone en la mayor desaceleración del IPC desde abril de 2010, según informó este martes Estadísticas de Canadá, la agencia nacional de estadísticas.

Este menor avance se explica, dice la agencia, por la distorsión provocada por el efecto de año base, pues en febrero de 2022 la inflación mensual fue del 1,0%. No obstante, el IPC se encuentra en mínimos no vistos desde enero de 2022, justo antes del comienzo de la guerra de Ucrania.

El alza de febrero se justifica en los precios de los alimentos, que se apreció un 10,6% en doce meses, cifra de doble dígito por séptimo mes consecutivo. Entre los principales productos que más han repuntado están los cereales (14,8%), los pescados y mariscos (7,4%) y el azúcar y la confitería (6,0%).

Los zumos frescos también han repuntado un 15,7% febrero, un notable incremento desde el 5,2% que se anotaron a comienzos del año por la escasez producida por la incidencia de una enfermedad que afecta a los cítricos y por los efectos del huracán Ian. No obstante, si bien moderaron su subida, también se encarecieron las verduras y el pan (ambos un 13,9%), las bebidas no alcohólicas (11,1%), los productos lácteos (9,1%) y la carne (6,2%).

Después, el organismo explica que la evolución de los precios de los combustibles ‘tira’ de la inflación a la baja, ya que la gasolina fue en febrero un 5,7% más barata año a año, y representa la primera bajada desde enero de 2021. En su conjunto, los precios de la energía se contrajeron un 0,6% interanual.

La inflación subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se situó en el 4,8%, una décima menos que en enero, y se encuentra en su nivel más bajo desde mayo de 2022.

The Consumer Price Index (CPI) rose 5.2% year over year in February 2023, following a 5.9% increase in January. This was the largest deceleration in the headline CPI since April 2020. https://t.co/K6QUmEJ9Ra. pic.twitter.com/qB7uAhBOxN