Jajá Calderón realizó un importante anuncio, esto porque comunicó que hará un show tras ser agredido por su colega Claudio Reyes en una junta de comediantes.

Recordar que todo este entrevero fue revelado por Óscar Gangas, quien contó que solamente por imitar al Presidente Gabriel Boric, Reyes no aguantó y le pegó al cómico.

Aquello generó la reacción de Calderón, que mediante un comunicado expresó: "Lo que me sucedió no es un tongo, fue un episodio traumático y por ello me he negado a dar mi versión a los programas de TV. Hablaré cuando lo crea necesario y con la asesoría legal correspondiente".

El nuevo show de Jajá Calderón

A través de redes sociales, el humorista quiere pasar página de lo ocurrido y promocionó su evento llamado "Hagamos el humor, no la guerra. La comedia que está pegando".

Y en medio de la publicación, agregó que "el comediante no llora, factura", cuya presentación se llevará a cabo el 29 de marzo en la comuna de Maipú.