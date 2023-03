Comparte

Claudio Reyes dio a conocer su versión tras agredir a Jajá Calderón, la cual fue revelada por el humorista Óscar Gangas en el programa "Sígueme y te sigo".

"Hay gente que cuando no entiende con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras… la única opción que queda son los golpes. Y eso es todo", comenzó diciendo en diálogo con el "Facho Cola".

Después, el intérprete de "Charly Badulaque" afirmó que "yo tengo criterio, estaré formado, pero si me dicen ‘oye, córtala, hueón, que la estai cagando’, yo la corto y no sigo".

A su vez, indicó: "Ese grupo (de artistas) es de gente maravillosa que conocí en un evento hace varios años atrás y por esa razón fuimos juntando artistas, actores, músicos, comediantes y entre esos fue apareciendo harta gente".

"Se pasa bien, salvo anoche que tuvimos este contubernio con este tipo que, espero, no vaya más, porque si ha ido para allá es porque yo hice esas gestiones años atrás", continuó el artista en su relato.

Claudio Reyes justificó la agresión

Sobre lo anterior, el cómico subrayó que "tuvimos una discusión, se acaloró, estábamos compartiendo cositas ricas y el hueón empezó a repetir la misma hue… mientras todos conversábamos y compartíamos".

En esa línea, agregó que "la vez anterior, el mismo tipo desarmó el lote, nos fuimos y tuvimos que abandonar el lugar. Anoche (jueves pasado) ya dije ‘ándate a la chu…’ y le aforré un par de palmetazos. Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero el labio se le habría partido y pa’ qué tanto. Si no era pa’ tanto la hue…".

Por último, el ex Jappening con Ja le envió un mensaje a Óscar Gangas. “Él lo filtró, a él le gusta esa hue… A mí no, a mí me carga esta hue…", remató.