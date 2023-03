Comparte

Gala Caldiriola se refirió a los rumores de romance que la vinculan con Pailita, polémico intérprete chileno de música urbana.

Según indicó una fuente anónima al perfil de Instagram Copuchas_TV1, las figuras del espectáculo nacional se conocieron en un evento en Espacio Riesco.

"Vi a la Gala a los besos con el Pailita en el VIP, con mis amigas no lo podíamos creer…", indicó la usuaria.

Tras los rumores la periodista Cecilia Gutierrez se comunico con la modelo española, quién desmintió el hecho.

"A mí me dijo que no era verdad. Yo le pregunté, y me dijo que era como ridículo (especular sobre algo así)", dijo la comunicadora a través de un Live en las red social mencionada.

Junto con lo anterior, Gutierrez agregó: "Me dice: ‘Supuestamente, estaba en un lugar público, en una fiesta donde había muchísima gente, y nadie me sacó una foto, nadie tiene ninguna imagen'", agregó la periodista, quien cree en la versión de la modelo.