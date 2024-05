Comparte

Pamela Díaz ingresará a ‘¿Ganar o Servir?’. A ‘La Fiera‘ le duró poco su estadía en el mundo real y estaría muy próxima a volver a los encierros que ofrecen los reality shows. En esta oportunidad, la animadora nuevamente ingresará al espacio de telerrealidad de Canal 13, tras su último paso por Tierra Brava.

La noticia fue informada por Infama, medio que además informó que Díaz ya se encuentra en Perú esperando a llegar al encierro. Eso sí, desde el portal farandulero no adelantaron cuándo se producirá su arribo al actual reality.

Cabe recordar que hace algunos días en Zona de Estrellas señalaban que ‘La Fiera’ estaba en negociaciones con la producción del programa. En dicho contexto, la influencer habría exigido la cuantiosa suma de $100 millones por cada mes.

La prsentadora televisiva “estaría cobrando algo así como cuatro millones de pesos diarios. Esto equivale a 28 millones a la semana, lo que quiere decir que cobra alrededor de 120 millones de pesos al mes”, señaló Mario Velasco en aquella oportunidad.

A finales de marzo Pamela Díaz habló sobre la opción de entrar nuevamente a un reality tras su salida de Tierra Brava. En conversación con Podemos Hablar, sostuvo que su sueño es entrar a un espacio donde no sea conocida.

“Me encantaría cumplir un sueño, que creo que lo voy a hacer en algún momento. Me encantaría entrar a un reality donde no me conozca nadie”, señaló. Ante la respuesta, el animador Julio César Rodríguez, le preguntó si estaría dispuesta a irse a otro país, a lo cual replicó que sí. “Y sin privilegios, no quiero privilegios. Que nadie sepa quien soy, ni como me llamo, ser una más del montón“.

“Y darme cuenta si realmente soy la fiera” indicó. Por ello, en ese momento apuntó a un reality en España, México o Perú.

Sin embargo, finalmente, Pamela Díaz ingresará a ‘¿Ganar o Servir?’.