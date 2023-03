Comparte

Senadores de RN, UDI, Evopoli y Republicanos exigieron al Gobierno urgencias legislativas para avanzar en proyectos que respalden a Carabineros. "Presidente, el país no resiste más en materia de seguridad. Los graves hechos que han ocurrido en los últimos días así lo confirman", señalaron los parlamentarios por medio de un comunicado.

"El fallecimiento del cabo primero Alex Salazar hace una semana y hoy el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares de 43 años y madre de dos hijos son el reflejo de que estamos viviendo la peor crisis de seguridad de los últimos años", manifestaron en el documento.

Junto con lo anterior, indicaron que "la sistemática deslegitimación de la institución de Carabineros, promovida por sectores políticos que hoy forman parte de su Gobierno y la falta de protección hacia su labor policial, ha puesto en el debate público la seguridad como la principal preocupación de los chilenos y chilenas".

"Las policías no tienen herramientas que protejan su trabajo. Los carabineros no se atreven a actuar, ya que no cuentan con el respaldo de la autoridad política. La semana pasada parlamentarios de ChileVamos entregamos una carta en La Moneda en que solicitamos que pusiese urgencia legislativa a 21 proyectos en materias de seguridad, aun no existe respuesta a este requerimiento", agregaron.



"Usted tiene un mandato constitucional y su deber es ejercerlo; estos proyectos necesitan que el gobierno ponga urgencia legislativa (…) Le pedimos que empatice con las víctimas, esas familias que hoy están en la más absoluta indefensión y hoy las familias de los mártires de carabineros", complementaron.



"La centro derecha pone a disposición sus votos para avanzar hoy, en esta urgencia nacional, Chile ya no puede seguir esperando", cerraron los parlamentarios.

El documento fue firmado por: