Comparte

Luego de tres décadas en la pantalla y de ganarse el cariño de los chilenos, Álvaro Rudolphy anunció su retiro de las teleseries, en de Tú a Tú” de Canal 13.

Mientras conversaba con Martín Cárcamo, el actor confesó que "hoy encuentro que las teleseries tienen buen mono, lindas locaciones, buen trabajo de cámaras, y han mejorado mucho el formato. Pero también miro y digo ‘no me gustaría estar ahí'".

Asimismo, reveló que le gustaría salir de la “zona confort” y hacer trabajos más cortos, puesto que las teleseries demandan mayor tiempo y dedicación.

"Hoy en día hacer algo corto, tres meses máximo, no me da para estar pegado nueve meses en un drama, ya no", explicó Rudolphy.

Además, aclaró que siente que su momento en las teleseries “ya fue” y concluyó lo siguiente: "Necesito salir de la zona de confort y hacer algo que me cueste. En este momento de mi vida siento que ese capítulo de mi vida está cerrado".