Mauricio Israel reaccionó a la crítica que le hizo Pamela Leiva en "Podemos Hablar", donde la humorista señaló que "a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla", por lo que el periodista le respondió.

"Vi lo que ella dijo, fue a pito de nada (…) estuve pensando en estos días cuáles podrían ser las distintas razones por las cuales ella hizo esto", mencionó en "Sígueme y te sigo".

Después, el panelista agregó que "quizás está molesta conmigo porque yo pensé que le iba a ir mal en el Festival, después dije que había sobre reaccionado con el tema del Kiwi".

"Yo lo que le quiero decir es muy simple. Llegar arriba en una rueda cuesta muchísimo, a todos los que estamos acá nos ha costado mucho (…) y cuando uno llega a la cresta de la ola y se cae, el porrazo duele…", continuó.

En ese sentido, el ex lector de noticias indicó: "hoy estás pasando por un buen momento, te fue muy bien en el Festival de Viña, te están invitando a los programas de televisión, te invitaron a La Moneda".

La advertencia de Mauricio Israel a Pamela Leiva

Sobre lo anterior, aseguró que "espero que nunca te caigas, y si algún día te llega a pasar algo, ni Dios lo quiera, créeme que yo no voy a leña del árbol caído, jamás te cancelaría, porque ahora está de moda".

"Yo voy a luchar para que a ti no te pase, que alguien aparezca en televisión, cancelándote. Eso no habla muy bien de la gente. Nadie tiene el derecho a juzgar, ni menos a cancelar, que está súper de moda. Mucha suerte Pamelita", complementó el periodista.

Finalmente, acabó su réplica diciendo: "Si ella no me quiere, tiene mala opinión de mi, tiene todo el derecho a decirlo”, agregando que no la conocía. “Ojalá que nunca te caigas, para que no te pisoteen en el suelo".