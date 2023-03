Comparte

Cada vez son más las celebridades y rostros que se ven vinculadas en el "Caso Relojes", que inició con Marco Antonio ‘Parived’ López y Tonka Tomicic.

En esta oportunidad, el comunicador Rafael Araneda fue mencionado en esta polémica, la cual también ha sumado a tenistas, futbolistas y actores.

Su nombre habría aparecido luego de que un ‘lanza internacional‘ lo mencionara, de acuerdo a lo que publicó el sitio Interferencia en una investigación.

Entre sus declaraciones, el antisocial mencionó a Tonka Tomicic y Parived, el exnúmero uno Marcelo Ríos, al animador Rafael Araneda, y a los futbolistas Esteban Paredes, Johnny Herrera y Jaime Valdés.

La réplica de Rafael Araneda

Frente a estas acusaciones, el conductor se refirió sobre la situación a través del mismo medio, descartando algún vínculo.

"No ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad", expresó en un inicio el esposo de Marcela Vacarezza.

Respecto a las declaraciones del delincuente, Araneda aseguró que "inventó todo eso".

"Mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, que se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario, habrá que tomar las acciones judiciales de quién o quiénes intenten manchar mi honra", sumó luego el animador.

Cabe recordar que, de acuerdo al libro que está escribiendo la periodista Laura Landaeta, y que ha detallado en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, habría 19 personas famosas involucradas en el Caso Relojes.