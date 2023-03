Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de "Las Indomables", donde Patricia Maldonado y Catalina Pulido recordaron la polémica que involucró a la actriz con Carabineros, el año 2019.

Recordemos que en la oportunidad Pulido fue captada conduciendo en la nieve sin llevar puesto su cinturón de seguridad, situación que en la oportunidad subió de nivel, generando así una tensa situación.

Los registros del momento se volvieron a viralizar, luego de que se hablara del homicidio de otra uniformada, en la comuna de Quilpué.

La reacción de Catalina Pulido

Frente a la nueva viralización del video, Pulido manifestó: "Volvieron a subir mi video de Carabineros, Patricia, por favor, ¡que no sean cara de raj…! Yo no insulté, no grité, no dije un garabato".

Luego continuó: "Ofrecí las disculpas necesarias…, jamás me podrían comparar con algún puto terrorista y delincuente":

En esta línea, Paty Maldonado intervino para apoyarla: "Y pediste disculpas y cuando un adulto pide disculpas es mucho más valorable que un niño, porque los niños no tienen pudor, los grandes tenemos pudor".

Tras esto, la intérprete volvió a argumentar: "Ojo y yo me podría haber aprovechado, como todos estos perros sarnosos asquerosos, y haber dicho: ‘Ah’. Pero no, me quedé calladita como la mujercita que soy y asumí mi responsabilidad".

"Tuve que pagar plata de mi bolsillo y recibí el despido del canal porque sí, soy una hue… que además alimenta a mis dos hijos sola, porque mis exmaridos no me dan ni un peso", añadió luego.

Por último, relató: "Asumo mi responsabilidad, así que no sean maricones ni conchesu…, porque yo no he tirado ni bombas molotov, ni he agredido, disparado o acuchillado contra ningún carabinero. Entonces, no comparen hueás… así que, si quieren buscar mártires, búsquenlo entre ustedes".

