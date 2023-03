Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó a parte del oficialismo de debilitar la figura de Carabineros en años anteriores, lo que ha cambiado al llegaron a La Moneda.

"Lo que pasa es que durante mucho tiempo, el Frente Amplio y el Partido Comunista romantizaron la figura del matapacos. Los pacos eran lo peor que habían. La ministra Orellana ayer parece que borró varios tuits. Además no la he visto a ella ni a todas las feministas decir nada respecto del asesinato de una mujer carabinera, como que eso no importa. Otras mujeres importan, pero los carabineras no", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Todo ese sector político se dedicó a denostar a Carabineros, de alguna manera a mostrarse cada vez escandalizados cada vez que pasaba algo. En el fondo, los debilitaron todo lo que pudieron. Yo esperaría ahora de la ministra Orellana que, en vez de borrar los tuits, porque ya todos los conocemos, diga más bien me equivoqué, sería mucho más honesto", agregó.

Además, se pregunto si este respaldo a Caballeros de ahora "¿es un cambio de postura porque las encuestas dicen que es el tema que más le importan a los chilenos o ha habido un cambio de postura de verdad, de fondo?".

"No lo sé, eso lo vamos a saber el día que vuelvan a ser oposición", se respondió.

Consultada por el anuncio del Presidente Gabriel Boric, quien acompañará a Carabineros en procedimiento, contestó que "nadie que no haya estado con un carabinero en las mismas condiciones que un o una carabinera, por ejemplo, en la noche del Día del Joven Combatiente en una población compleja sabe lo que es ser carabinero".

"Acompañarlos en un radiopatrulla a hacer alguna cosa, perdón, no veo que vayan a aprender nada. Tampoco le pediría al Presidente que vaya mañana en la noche a alguna población complicada, porque no se trata que el Presidente de la República muera con un balazo en una población", añadió.

Indulto

Con respecto al indulto entregado el 2020 al tercer involucrado del asesinato de la carabinera Rita Olivares en Quilpué, dijo que "es una desfachatez tratar de hacer un empate".

Y explicó que esa vez se entregó "un indulto general a ciertas personas que cumplieran con ciertos requisitos para evitar que se murieran muchas personas privadas de libertad por el Covid. Era tal el hacinamiento que había en las cárceles, porque o si no nos iban acusar como país de violación en los derechos humanos por dejar morir a todos los presos por el Covid".

Por ello, reiteró que "las personas que están tratando de hacer un empate, perdón, eso es una desfachatez".