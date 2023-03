Comparte

Complejo sería el momento de salud que estaría enfrentando Daniela Aránguiz, de acuerdo a lo que detalló en un nuevo capítulo de "Zona de Estrellas".

La situación se habría originado en medio de una práctica de las coreografías en el estelar de Canal 13, "Aquí se Baila", donde participa la ex "Mekano".

"Hoy día estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas, espero poder mostrarlas más adelante", inició detallando Daniela Aránguiz.

"Me tomó de la costilla y…"

Luego precisó cuál es la afección que sufre: "Darwin (su bailarín) me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, al no ser bailarina, me fracturé una costilla".

Si bien el profesional de Canal 13 le señaló que no era nada grave, las molestias persistieron y aumentaron cuando se encontraba en los ensayos de "Las Indomables", junto a Patricia Maldonado.

Tras esto, la influencer fue a la clínica, donde revelaron su diagnóstico: fractura de costilla. "Entonces, me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados, estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba", repasó.

Por último, habló de la decisión que tomará, debido al tema de salud que enfrenta: "Me llamaron de la producción y me dijeron: ‘Hace un baile igual sin lift’. Yo dije: ‘No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile".

Aquí puedes ver la historia que compartió en Instagram: